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Служба безопасности Украины обнаружила в Запорожской области тайник, где хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы обнаружили арсенал в лесополосе недалеко от областного центра. Схрон был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения военных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Выявлению и обезвреживанию арсенала проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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