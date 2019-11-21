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Путём исполнения заповедей Божьих достигается мир между Богом и людьми, а те, кто не хотят идти этим путём, восстают на Бога и воюют с Его последователями.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Во всех распрях и разделениях виноват не Христос и не его истинные последователи, а грех и те люди, которые восстают против Бога», - сказал запорожский митрополит.

Митрополит Лука отметил, что христианство - религия мира. но мира не только с людьми, но и с Богом. Мира не любыми путями, а исполнением заповедей Божьих.

Владыка рассказал, почему происходят расколы и разделения в Церкви.

«Если мы посмотрим на современную ситуацию в мировом Православии, то можем однозначно сказать - если бы все стояли в Истине, если бы у всех горела в сердце пламенная любовь к Богу и людям, то никаких расколов и разделений не было бы. Христианам нечего было бы делить, но там, где есть противление Богу, рождается раскол и богоборчество», - отметил он.
ForUm

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