В столичном Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре 22 ноября состоятся торжества в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», доставленной со Святой Горы Афон.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, завтра в Зверинецком монастыре состоится Божественная литургия.

Встреча архиерея в 07.20, начало литургии в 07.35.

В Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре хранится образ Божией Матери «Скоропослушница», подаренный афонским монастырем Дохиар в 2009 году. Это точный список чудотворной иконы, который хранится в обители Дохиар.

***По афонскому преданию, этот образ был написан при жизни основателя обители преподобного Неофита, в Х веке. К 1664 году икона помещалась в нише, на наружной стороне стены, перед входом в монастырскую трапезу.

Как-то трапезарь обители, по имени Нил ночью проходил с зажженной лучиной мимо иконы «Скоропослушница» так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой лик. Он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа».

Нил испугался, но потом объяснил себе, что с ним говорил кто-нибудь из братии, и успокоился, и продолжал ходить мимо иконы с зажженной лучиной и ненамеренно коптить образ. Тогда от образа второй раз раздался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить Мой образ».

При этих словах трапезарь ослеп. Тут только он понял, чьи это были слова, и принял наказание, как должное. Поутру братия нашла его слепым и парализованным перед иконой и узнала от него о произошедшем. Образу воздали почтение, зажгли перед ним неугасимую лампаду, а новоизбранному трапезарю было поручено всякий вечер совершать перед иконой каждение фимиамом.

Нил же ежедневно, обливаясь слезами, молил Богоматерь о прощении и просил братию не уносить его от иконы, пока он не получит исцеления. Молитва его была услышана. Когда он однажды плакал перед святыней, послышался тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю тебе зрение... Возвести братии обители, что Я — их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться «Скоропослушницей», потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание скорое».

Нил прозрел, и молва о всем совершившемся перед иконой быстро разошлась по Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне. В Дохиаре было установлено особое и постоянное чествование прославленной иконы. Проход в трапезу, над которым находилась икона, был закрыт, так что образовалось подобие часовни, а справа от иконы выстроен храм в честь образа.

Для безотлучного нахождения перед иконой «Скоропослушница» был избран особый монах, которому было поручено следить за лампадами, утром и вечером совершать перед иконой молебствия, наблюдать за чистотой часовни и храма «Скоропослушницы». В Дохиарском монастыре, освященном в честь архангелов Михаила и Гавриила по вторникам и четвергам братия собором служит молебствия перед образом «Скоропослушницы».

От этой иконы полилось множество чудес - прозревали слепые, ходили хромые и расслабленные, спасались из плена и оставались целыми при кораблекрушении. На Руси списки с иконы всегда пользовались большой любовью и почитанием, многие прославились чудесами - особенно исцелениями от онкоболезней, проблем со зрением, беснования.