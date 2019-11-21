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Заречный районный суд Сум приговорил 29-летнего мужчину, который бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Речь идет о событиях, произошедших 10 июня 2018. В ходе следствия установлено, что в тот день обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей.

Разъяренный мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Злоумышленник вошел в холл заведения в 05:48, сорвал чеку из осколочной гранаты РГД-5, которую прятал в кармане, и бросил в толпу.

Когда охранник заведения пытался его остановить, злоумышленник ударил того ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападающим и уже в соседнем дворе вместе с полицейскими патрульной полиции, которые были вблизи заведения, мужчина был задержан. Всего пострадало 8 человек в возрасте от 18 до 34 лет, они получили легкие, средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину свою признал частично. Заверил, что не знал, что бросает гранату, думал, что это петарда.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами). ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины. Приговор он ждал в СИЗО.
ForUm

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