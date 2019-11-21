В Чернигове митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий освятили храм в честь святого равноапостольного князя Владимира и возглавил первую Божественную литургию.

Фото: Черниговская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, за богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

По окончанию литургии митрополит поздравил настоятеля и прихожан с освящением храма и поблагодарил всех причастных к благому делу строительства.

На молитвенную память о знаковом для прихода событии владыка вручил каждому присутствующему икону и Евангелие от Марка.