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В Чернигове митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий освятили храм в честь святого равноапостольного князя Владимира и возглавил первую Божественную литургию.

Фото: Черниговская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, за богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

По окончанию литургии митрополит поздравил настоятеля и прихожан с освящением храма и поблагодарил всех причастных к благому делу строительства.

На молитвенную память о знаковом для прихода событии владыка вручил каждому присутствующему икону и Евангелие от Марка.
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