В храме Христа Спасителя сегодня Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл возглавит церемонию вручения премии Фонда единства православных народов (ФЕПН), которая в этом году премия будет вручена Патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

Фото: РИА Новости

Премия ФЕПН имени Патриарха Алексия II ежегодно присуждается за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе и деятельность по укреплению единства православных народов. В прошлом году лауреатом премии были Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней, сообщают «РИА Новости».

Торжественная церемония награждения пройдет, по традиции, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Мероприятие завершится концертом духовной музыки.

«Вручение премий в Москве является одним из главных мероприятий ежегодного международного общественно-политического и церковно-общественного календаря православного мира, в котором принимают участие лидеры государств, члены правительств, главы дипломатических миссий, лауреаты прошлых лет, видные общественные, политические и религиозные деятели», - сообщили в ФЕПН.

По данным организаторов, в этом году премия фонда будет вручена Иерусалимскому Патриарху Феофилу за деятельность по укреплению единства православных народов и утверждению христианских ценностей.

Патриарх Феофил является сторонником Украинской Православной Церкви. Встречаясь с делегацией УПЦ в сентябре 2018 года в Иерусалиме, он признал, что в современном мире «в церковное тело пытаются проникнуть щупальца глобализации, чтобы его разрушить», о чем свидетельствуют «вмешательство политиков в дела церкви и представителей одной церкви в дела другой под влиянием политиков».

Иерусалимский Патриарх тогда заверил, что молится за Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского Онуфрия и многострадальный народ Украины.

«Держитесь своего Предстоятеля, не только находите успокоение в его молитвах, но будьте его помощниками, подражайте ему в твердости веры», - сказал Патриарх Феофил делегации УПЦ.

В 2017 году лауреатами премии стали Патриарх Коптский Тавадрос II, президент Македонии Георге Иванов. В 2016 году премии ФЕПН получили президент Сербии Томислав Николич, Патриарх Болгарский Неофит. Сама премия была учреждена в 2001 году.