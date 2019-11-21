Кабинет Министров Украины планирует запустить электронные доверенности для снижения уровня рейдерства. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в Мессенжер, на флешке – не важно) со своей наложенной электронной подписью», - написал он в Telegram.

Во-первых, по словам министра, это очень удобно.

«Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете ее, кому нужно, по почте или в Мессенжер!» - отметил он.

Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес. Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!

«Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаев рейдерства случаются именно из-за поддельныхе бланков доверенностей», - отметил Дубилет.

Возможно, в какой-то момент Минюст примет решение, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. «Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством», - подчеркнул министр.

Он отметил, что для внедрения этого решения уже все есть! «У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся», - написал Дубилет.

Он напомнил, что электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным.