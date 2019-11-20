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В Ровенской области в селе Боремец 18 ноября состоялось первое Богослужение в новом храме Украинской Православной Церкви.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, прежний храм был захвачен представителями Православной Церкви Украины.

«Последний год деятельности общины выдался чрезвычайно сложным: местный храм был захвачен сторонниками ПЦУ, которые, кроме того, оказывали различные препятствия на пути налаживания церковно-приходской жизни. С Божией помощью и трудами настоятеля протоиерея Петра Григорчука, приход жил полноценной евхаристической жизнью, собираясь на богослужения в доме неравнодушных прихожан. Люди молились, плакали, тосковали по дорогому сердцу храму и не оставляли надежды на то, что в скором времени смогут собираться на молитву в храме новом», – рассказывают в епархии.

Освящение храма и первую Божественную литургию в новой церкви возглавил епископ Дубенский Пимен. Ему представители духовенства.

После Литургии владыка Пимен освятил накупольные кресты и окропил всех присутствующих освященной водой.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, за особые заслуги перед Украинской Православной Церковью ордена Святителя Николая чудотворца была удостоена благотворительница прихода Людмила Михальчук.

День освящения нового храма стал знаковым для общины – ровно 30 лет назад была восстановлена церковная жизнь Покровского прихода села Боремец.
ForUm

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