Сегодня, 20 ноября, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Обновленный план учитывает углубление двусторонних отношений Украина-ЕС и ряд принятых двусторонними органами Ассоциации решений за последние годы. План мероприятий направлен на выполнение целей программы деятельности правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском Союзе.

Обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, которое динамично развивается. Задачи, которые были обновлены, относятся к таким сферам:

- таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция;

- юстиция, социальные и гуманитарные вопросы;

- транспорт;

- энергетика и энергоэффективность;

- цифровая сфера, наука, технологии и инновации;

- природопользования и другие.

Решение правительства позволяет «перепрошить» программное обеспечение для операционной системы европейской интеграции Украины. Это ускорит движение Украины в ЕС, параллельно сделает такое движение более прозрачным, а власть - реально подотчетной гражданам Украины.

Правительство также открыло для общественности доступ к «Пульсу Соглашения» - онлайн-системы мониторинга реализации плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Система доступна по ссылке: http://pulse.eu-ua.org.