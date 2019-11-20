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Европейский Союз с 2014 года мобилизовал беспрецедентный пакет финансовой поддержки Украине в размере 15 миллиардов евро и намерен продолжить поддержку по мере реализации реформ. Об этом во время открытого заседания Кабинета Министров Украины сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает УНИАН.

«С 2014 года Европейский Союз мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 миллиардов евро грантовых и заемных средств для поддержки процесса реформ практически во всех отраслях», - сказал Маасикас.

По его словам, эта помощь была направлена в такие сферы как транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, таможня, охрана окружающей среды.

При этом Маасикас отметил, что чем больше реформ будем проводиться в Украине, тем больше будет финансовая поддержка.

По его информации, доля ЕС в украинском торговом обороте также продолжает расти. «Сегодня доля Европейского Союза в общем объеме торговли Украины составляет 42% и эта доля продолжает расти», - отметил он.

 
ForUm

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