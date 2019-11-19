В селе Грушево Тячевского района во время ссоры 55-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему сожителю деревянным черенком от метлы. Вследствие полученных травм 54-летний мужчина скончался, сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Сообщение о смерти мужчины поступило вечером 17 ноября.

В ходе расследования дела полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком с метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.