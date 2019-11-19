Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в нерасследовании похищения в 2012 году российского оппозиционера Леонида Развозжаева, который отбыл срок заключения в так называемом «болотном деле» в России.

Своим решением от 19 ноября ЕСПЧ обязал Украину выплатить Развозжаеву четыре тысячи евро компенсации, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права бывших «узников Болотной» Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, а Удальцову – 9 тысяч евро компенсации.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили права двух активистов на свободные публичные собрания, а также нарушили их права, задержав их с нарушениями закона и заставив их отбывать тюремные сроки далеко от дома.

Суд также признал власти России виновными в нерасследовании похищения Развозжаева.

Развозжаев заявлял, что агенты российских спецслужб похитили его в 2012 году в Украине, где он намеревался просить убежища, а потом привезли в Россию, где его арестовали и судили. Он вышел из колонии в 2017 году, отбыв в тюрьме 4,5 года.