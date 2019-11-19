Самые важные решения в Церкви всегда принимались соборно, единоличное решение разрушает единство, а то есть и принцип соборности.

Фото: епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на сайте blogs.korrespondent.net.

«Слово "соборность" используют в украинской повседневности очень часто. ... Однако это слово имеет церковное происхождение и соответствующее церковное значение», - написал владыка Виктор.

По его словам, в Символе веры слово «соборность» обозначает определённое единство, целостность Церкви, единение всех Ее членов с Главой – Христом.

«На греческом языке это слово обычно передаётся термином "кафолический", который дословно переводится как "всецелый", "полный", "весь". Быть "кафолическим" – значит быть совершенным, целостным», – продолжил архиерей.

При этом соборность Церкви – это не какая-то аналогия союза разных автономных либо автокефальных частей. Это слово, как отметил владыка Виктор, нужно понимать в том смысле, что Церковь состоит из отдельных общин и ею не руководит не кто-то единолично (например, Папа Римский), но управление в ней происходит коллегиально, соборно.

«Кроме этого значения, есть ещё и другое. Дело в том, что соборный характер Церкви указывает не только и не столько на способ принятия решений (например, большинством голосов), сколько на качество этих решений. То есть, соборным решением Церкви может быть не то решение, которое поддержит большинство, а только то решение, которое выражает голос Истины и руководимо Духом Святым. С точки зрения Церкви, правда, не там, где большинство, а там, где Христос», – написал епископ.

Таким образом, соборной может быть только та Церковь, которой руководит Дух Святой, которая пребывает в единстве со Христом и для которой Истина важнее всех земных и материальных благ. Быть соборной – значит быть во Христе, и это является главным признаком соборности.

«Поэтому, когда мы сегодня узнаём о том, что та или иная Поместная Церковь поддержала какое-то решение, то должны в первую очередь задать себе вопрос: "Насколько это решение отвечает всем критериям Истины, насколько оно справедливо и канонично?". Если есть сомнения в истинности в среде самих же Поместных Церквей, которые приняли соответствующее решение, то оно уже не может быть соборным», – пояснил владыка Виктор.

По его словам, тот, кто разрывает единство Поместных Церквей, ставит себя за рамки соборности, а значит и за границы Церкви.

«Стоит вспомнить, что самые важные решения в Церкви всегда принимались соборно – вместе, в Истине и в Духе Святом. Потому, что единоличное решение разрушает сам принцип соборности, так как уничтожает единство», – отметил архиерей.

Владыка Виктор подчеркнул что соборность – это не конфедерация частей целого, «это только выражение единения и единства во Христе».

Он процитировал богослова Владимира Лосского: «Мы познаем Пресвятую Троицу через Церковь, а Церковь – через откровение Пресвятой Троицы. В свете троичного догмата соборность предстает перед нами как таинственное тождество единства и множественности, – единства, которое выражается в многоразличии, и многоразличия, которое продолжает оставаться единством... Церковь не есть некая федерация частей; она соборна в каждой из своих частей, потому что каждая часть отождествляется с целым, выражает целое, означает то, что означает целое, и вне целого не существует».

«Итак, согласно учению Церкви, соборность – постоянное пребывание в Истине, единство со Христом и друг с другом. Церковь соборна потому, что Она едина, и потому, что Она свята. Каждый, кто противопоставляет себя соборности, разрушает единство и уничтожает святость. Для нас важно не то, сколько людей будут поддерживать нашу позицию. Для нас, как для членов соборной Церкви, важно до конца оставаться со Христом. Поскольку ... только Он даёт нам силу противостоять злу», – заключил епископ Виктор.