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Начато расследование по факту угрозы убийством протоиерею Иоанну Декету, настоятелю Ильинского храма села Росишка Раховского района Закарпатской области.

Фото: Полиция

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Правоохранители Раховского отделения полиции сообщили о подозрении 41-летнему жителю села Росишка, который угрожал убийством и физической расправой своему соседу – священнослужителю. По делу ведется расследование», – сказано в сообщении.

Информация об угрозах в адрес священника и его семьи поступила в полицию 16 ноября.

«Правоохранители Раховщини оперативно отреагировали на сообщение. Как выяснили сотрудники полиции, на почве неприязненных отношений, ранее судимый житель Росишки дома, по месту жительства сельского священнослужителя, начал с ним ссору, в ходе которой угрожал мужчине расправой», – сказано в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.129 (Угроза убийством, совершенная по мотивам религиозной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе следствия полиция выяснит все обстоятельства и причины конфликта», – сказано в сообщении.
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