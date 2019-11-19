Служба безопасности Украины блокировала в Донецкой области нелегальную добычу угля в промышленных масштабах. Убытки государства составляют более 8 млн гривен, сообщает пресс-центр ведомства.

Шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты «Горняк». Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно в две смены без соблюдения каких-либо правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков.

Добытый уголь дельцы легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Сбывали полезные ископаемые в учреждения и организации Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины.

Установлено, что за полгода функционирования нелегального бизнеса злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонны угля.

По заключению экспертов незаконная деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. Это несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

Во время 7 обысков, проведенных на месте незаконной выборки, по месту жительства фигурантов производства, правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение нелегального бизнеса проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.