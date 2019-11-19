18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП, говорится в сводке ООС.

В районах ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» российские оккупационные войска совершили по 7 обстрелов.

Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ были атакованы с территории РФ.