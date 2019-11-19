В селе Сизое недалеко от Станицы Луганской в понедельник вечером военнослужащий получил множественные осколочные ранения спины в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
«Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату», - написал он в Facebook.
При этом Бутусов подчеркнул, что атака на украинскую бригаду осуществлена с территории России.
«В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе», - считает он.
На данный момент за жизнь солдата борются медики.
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