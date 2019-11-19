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В июле интернет взорвался информацией о том, что кандидат в депутаты Дмитрий Торнер якобы является оружейным магнатом и киллером.

Об этом говорится в материале From-UA «Кто стоит за грязной кампанией против Дмитрия Торнера?».

Сообщалось, что Торнера якобы прячут от правосудия тибетские монахи в высокогорных монастырях. Кроме того, он якобы десятки раз имитировал собственную смерть. Для большей достоверности в сети даже опубликовали его домашний адрес, номера телефонов, паспортные данные и идентификационный номер.

Финалом данной информационной кампании стала публикация о том, что в ЦИК обратились глава полиции Аваков и Баканов из СБУ и его кандидатуру после этого сняли с выборов.

По прошествии нескольких месяцев СМИ сообщили, что вся эта грязная информационная кампания была выдумкой и ложью, созданной Игорем Мизрахом, получившим известность благодаря его задержанию на Банковой в августе этого года.

Как сообщает СпецКорр, Мизрах является владельцем целой сети сайтов, через которые «разгоняется» информация, очерняющая политиков и бизнесменов. Благодаря этому последние становятся участниками сотен коррупционных дел, преступлений и других злодеяний.

Очерняющая информация на страницах его изданий размещается для того, чтобы медийно «убить» политика или бизнесмена, уничтожить его имя и репутацию. Что в частности случилось и с Дмитрием Торнером.
ForUm

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