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Государство вводит тотальный контроль над теми, кто попытается жить согласно Библии.

Фото Запорожской епархии

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментируя отклонение Комитетом Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поправки религиозного сообщества к законопроекту 0931.

«Отныне все, кто будет защищать свое право жить по совести, будут наказуемы в судебном порядке. Грех теперь нельзя называть грехом. Попытка Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций внести поправку в этот закон, которая говорит о том, что «не являются дискриминацией действие или бездействие лица и / или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания» была отклонена Комитетом.
Что нам ждать дальше от чиновников, состоящих на службе у антихриста? До какого еще дна готово дойти безумие людей, засевших в своих властных кабинетах?», - подчеркнул митрополит Лука.

По мнению митрополита, принятие закона без поправки, предлагаемой религиозным сообществом, приведет к тотальному контролю и нарушениям свободы слова и свободы совести, но для христианина самое главное – оставаться верным Богу.

«Церковь нас учит о том, что наше повиновение государственным законам заканчивается там, где нарушается закон Божий и наше право быть христианами. Заповеди Божии для нас были, есть и будут выше заповедей кесаря. Ни штрафы, ни тюрьмы, ни сама смерть нашего права быть верными Богу не отнимут», - заключил запорожский митрополит.
ForUm

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