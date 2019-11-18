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Представители Украинской Православной Церкви передали отделению интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» компьютерное оборудование стоимостью 55 тысяч гривен.  

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, на встрече, приуроченной к Международному дню недоношенных детей, присутствовали заведующая отделением интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей заслуженный врач Украины Татьяна Орлова и заведующая «Кабинета комплексного нейромониторинга с детской лабораторией сна» интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Дарья Костюкова. УПЦ представляли епископ Сильвестр (Стойчев), настоятель храма Иерусалимской иконы Божией Матери протоиерей Димитрий Гарчук и настоятель храма Всех Святых протоиерей Александр Барибан.

За труды на благо Церкви и спасение невинных детских жизней врачи были удостоены орденов святителя Луки Крымского.

Программно-аппаратный комплекс серии BRAINTEST-24, который представители Церкви передали больнице, был приобретен за средства, собранные в рамках благотворительной акции «Мать жизни: от Богородицы преждевременно рожденным младенцам», которая проводилась с 9 сентября по 8 ноября. Организаторами акции выступили два столичных прихода – храм Иерусалимской иконы Божией Матери и храм Всех Святых.

«Преждевременно родившиеся дети нуждаются в постоянном мониторинге жизненно важных функций организма. В отделении интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Национальной специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" МОЗ Украины благодаря благотворительной акции, которая стала результатом параллельной донаторской помощи больнице от двух столичных приходов и БФ "СВИЧАДО", отныне будет действовать передовая современная диагностическая технология для лечения критически больных младенцев, вес которых может быть меньше 1 кг», – сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

Международный день недоношенных детей, который отмечается мировым сообществом 17 ноября, был учрежден в 2011 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Его цель – повышение осведомленности о преждевременных родах, которые являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных, и привлечение внимания к проблемам преждевременно рожденных детей и их семей.

Согласно статистике, ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными – в среднем это каждый 10-й ребенок. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. Дети, рожденные раньше срока, составляют самую большую группу больных детей. Ежегодно в  Украине раньше положенного срока появляются на свет около 24 тысяч детей.
ForUm

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