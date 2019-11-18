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Возле села Переяславское, Переяслав-Хмельницкого района в результате ДТП получили повреждения два грузовика, автомобиль, автомобиль патрульной полиции и пожарная машина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.   

Вчера вечером на спецлинию «102» обратился водитель фуры Reno, и сообщил о возгорании автомобиля.  

Около 23:00 спасатели пожар локализовали, через час – полностью ликвидировали.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что водитель заехал на стоянку автотранспорта, позже, находясь на улице, он заметил, что вблизи кабины возник пожар, который впоследствии перекинулся на прицеп. Предполагаемая причина возгорания – неисправность автопечки.

На этом же участке дороги, 25-летний водитель грузовика Mercedes задел легковушку, двигавшуюся в попутном направлении. Предварительно, он не заметил авто из-за задымления. А дальше грузовик снес впереди стоящие фишки и въехал в служебный автомобиль патрульной полиции, который в дальнейшем совершил столкновение с стоящим впереди автомобилем «ЗИЛ-130» работников ГосЧС.

К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших. Все авто участников получили механические повреждения. Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

 
ForUm

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