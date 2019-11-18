При переходе контрольного пункта въезда-выезда возле Станицы Луганской 17 ноября умер пожилой мужчина.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По информации медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем», – написал он в Facebook.

Точная причина смерти будет известна 18 ноября.

«Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ в Луганской и Донецкой областях. Присутствие бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям», – заявил представитель омбудсмена.