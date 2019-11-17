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В Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при участии кареты скорой помощи пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, 29-летний водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который с проблесковыми маячками и звуковым сигналом совершал обгон автомобилей по встречной полосе.

В результате столкновения транспортных средств автомобиль скорой выехал на обочину и въехал в дерево. Водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины», - добавили в полиции.
ForUm

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