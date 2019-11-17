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Адвокатская совещательная группа, объединяющая адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию парламента, чтобы продолжить следствие по делам Майдана.

Об этом говорится в заявлении Адвокатской совещательной группы, обнародованном в Facebook.

«Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать за норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Требуем не передавать производства по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о Держбюро расследований, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.
ForUm

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