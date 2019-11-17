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В Белом доме добавили к санкционным спискам министра внутренних дел Кубы за грубое нарушение прав человека на Кубе и в Венесуэле.

Об этом сообщает сайт Госдепа.

«В соответствии с разделом 7031 (с) Закона о бюджетных департаментах Государственного, внешнеполитического ведомства, что является продолжением Закона об ассигнованиях на 2020 год, Департамент официально добавил в список Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо, министра внутренних дел Кубы, за его участие в грубых нарушениях прав человека в Венесуэле», - говорится в сообщении.

Раздел 7031 (c) предусматривает, что в случаях, когда Государственный секретарь имеет достоверную информацию о том, что иностранные государственные служащие были причастны к масштабной коррупции или грубого нарушения прав человека, эти лица и их ближайшие члены семьи не имеют права на въезд в США.
ForUm

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