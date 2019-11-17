Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала за сутки 15 ноября 195 взрывов.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (примерно 100), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (16 взрывов).
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (около 95), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 175 взрывов).
Напомним, 16 ноября на Донбассе погиб украинский военный.
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