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За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов.

Оккупанты стреляли у Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцева, Крымского.

Вчера, 16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, вчера боевики применили минометы 82-го калибра.
ForUm

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