За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов.
Оккупанты стреляли у Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Зайцева, Крымского.
Вчера, 16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Напомним, вчера боевики применили минометы 82-го калибра.
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