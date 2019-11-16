С утра субботы, 16 ноября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:30 российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение

Так, боевики из минометов 82-го калибра, стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новолуганское, Майорськ и Старогнатовка.

«Сейчас ситуация стабильная и полностью контролируемая украинскими защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет», - добавили в Минобороны.