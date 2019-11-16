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В Калифорнии в больнице скончался подозреваемый в стрельбе в школе 16-летний Натаниэль Берхоу.

Об этом сообщил CNN.

Подросток устроил стрельбу 14 ноября в день своего 16-летия. Отмечается, что пострадали 5 учеников, двое из них умерли в больнице.

Затем нападающий выстрелил себе в голову, после чего парня госпитализировали в больницу, где он и умер.

Правоохранители выяснили, что нападение было спланировано, но не смогли определить мотивы подростка. В полиции отметили, что подросток не был одиноким и участвовал в школьных мероприятиях. Сейчас правоохранители изучают страницы в соцсетях Натаниэля.

Напомним, в городе Санта-Кларита в штате Калифорния в США 14 ноября неизвестный открыл стрельбу в школе. Тогда сообщалось о, по меньшей мере, семи раненых.
ForUm

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