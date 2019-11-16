Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами.
Обстрелы велись возле Зайцевого, Лебединского, Березового, Новогнатовки, Майорского, Новотошковского, Луганского, Новолуганского и Хутора Вольного.
С начала суток боевики огонь не открывали.
Напомним, вчера боевики совершили 15 обстрелов, погиб военный.
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