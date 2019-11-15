Олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о своем знакомстве и общении с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Александр Усик рассказал в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«17 января я готовился к бою с Майрисом Бриедисом. Мы пообщались (с Блаженнейшим, - ред) минут сорок.

Он настолько знает, что происходит в спорте, в боксе! Имена боксеров, даже тех, которые уже не боксируют. Я был удивлен. Когда вышел, был наполненный какой-то. И после того момента, после знакомства, я начал чаще общаться с ним, чаще присутствовать на службе вместе с ним», - рассказал Александр Усик.

По мнению боксера с мировым именем, служение Блаженнейшего - тяжелый труд не только в духовном плане, но и физически.

«Он (Митрополит Онуфрий - ред.) меня часто приглашает в алтарь, но я считаю, что недостоин там находиться и не всегда иду туда, а стою среди людей. Я присутствовал на четырехчасовой службе и видел, как нелегко это давалось мне, физически подготовленному человеку, и как это давалось ему. Я видел, как его переоблачают, а он посмотрел на меня, улыбнулся так и говорит: «Тут и вес не надо гонять». Я про себя сказал: «Господи, дай сил!» - рассказал Александр Усик.

Чемпион мира, который перед своими поединками всегда берет благословение у Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, подчеркнул, что Блаженнейший всегда готов поддержать и дать напутственные слова в сложных ситуациях.

Как сообщалось ранее, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия.

Фильм для просмотра доступен здесь.