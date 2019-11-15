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Представители Украинской Православной Церкви заявили, что томос привел к сотням конфликтных ситуаций среди верующих.

Фото: ОВЦС УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт ОВЦС УПЦ, об этом рассказали митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и сотрудник Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви профессор Сергей Бортник 14 ноября в киевском отеле «Национальный» во время круглого стола «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений».

Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин рассказал о «грубом вмешательстве государства во внутреннюю жизнь Церквей» и охарактеризовал ряд законодательных инициатив как дискриминационные.

Сергей Бортник дал оценку результатам борьбы за томос и автокефалию для украинского Православия. На статистических данных он показал, что тема томоса разделила церковную среду и привела к сотням конфликтных ситуаций на местах. В частности он отметил, что этот вопрос усугубил разделение украинского общества по линии запад-восток. Также Сергей Бортник привел статистические данные по диспропорции между «заявлениями о переходах общин» и их официальной перерегистрации.

Представитель ОВЦС подчеркнул, что Украинская Православная Церковь осталась самой крупной конфессией Украины, несмотря на преследование со стороны националистических кругов. Он обратил внимание, что часто священники УПЦ не допускаются к капелланскому служению в армии, местные государственные органы часто отказывают в выделении участков для строительства новых храмов, вместо захваченных. Бортник отметил, что УПЦ остается Церковью украинского народа, а манипуляции общественным мнением приводят к маргинализации церковного фактора в украинском обществе.

В работе круглого стола приняли участие представители основных религиозных общин Украины, которые являются участниками Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и более 50 экспертов в области государственно-церковных отношений.

Тема круглого стола: «Государство и Церковь в Украине - 2019: итоги года и перспективы развития отношений». Организаторами мероприятия выступили Центр Разумкова и Фонд Конрада Аденауэра.
ForUm

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