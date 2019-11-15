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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины рассматривает возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук в ходе публичной дискуссии «Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации (манипуляции и фейков)» в Укринформе.

«Омбудсмен – это тот институт, который уже присутствует, они называют себя по-разному в разных странах. Но то, что предлагается к обсуждению - это омбудсмен по вопросам информации как независимое лицо, основная цель деятельности которого - обращение в суд или мониторинг и выявление дезинформации и обращение в суд с тем, чтобы ее запретить. На самом деле, если принять во внимание кейс о распятом мальчике и фосфорные бомбы, то нет субъекта, интересы которого нарушены и который может обратиться в суд... Когда появляется омбудсмен, то он представляет интересы общества, и в этом случае он может идти в суд», - пояснил Максимчук.

Так, в целом к функциям этого омбудсмена предлагается отнести мониторинг информационного пространства, проверку информации на предмет наличия признаков дезинформации с привлечением фактчекинговых организаций (в условиях ограничения ресурсов), рассмотрение жалоб относительно дезинформации и обращение в суд с целью защиты интересов общества.

Кроме того, в системе элементов, которая должна минимизировать распространение дезинформации и ее влияние на людей, - саморегулирование журналистского сообщества, информирование о контенте и его типах, усовершенствование порядка опровержения дезинформации, повышение медиа-грамотности общества, запрет юридическим и физическим лицам страны-агрессора владеть медиа, качественная процедура аккредитации иностранных журналистов, регистрация медиа, а также откорректирование ответственности за поступки и преступления.

В то же время он уточнил, что в министерстве предлагают не считать дезинформациями оценочные критические суждения, сатиру, а также недостоверную информацию о лице, что не вредит общественным интересам.

Как сообщалось, в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сейчас разрабатывают новый закон о медиа.

В нем, в частности, предлагается установить актуальные критерии принадлежности субъектов регулирования к юрисдикции Украины, улучшить прозрачность собственности, защищать детей, определить правила работы медиа во время войны, ввести сорегулирование.
ForUm

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