Для танго потрібно двоє: Трамп хотів би провести зустріч із Путіним та Зеленським, але багато хто вважає таку зустріч безрезультатною

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленський, але, за його словами, багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Про це він заявив в Овальному кабінеті 22 серпня, передає УНН.

"Для танго потрібно двоє. Ви розумієте, я хотів зустрітися з ними двома, я міг бути на зустрічі, але багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде. Можливо, це правда, а може і ні. Але ми побачимо, а тим часом люди продовжують гинути. Але я вирішив сім з них (воєн - ред.), де вони воювали 31, 35 і 37 років. У нас було три, які тривали більше 30 років. І ми вирішили одну, яка могла б стати ядерною війною. Війна з Індією та Пакистаном. Я готувався до ядерної війни. Я вирішив їх усі. А цю, я думав, ми вже вирішили, але вона складніша. Там багато гніву, багато ненависті. Там неймовірно багато ненависті. Але подивимося, що буде. Думаю, за два тижні ми дізнаємося, яким шляхом я піду. Бо я піду тим чи іншим шляхом", - сказав Трамп.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.