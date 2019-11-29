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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Отмечается, что Мальцев и Василюк исчезли 21 ноября.

Как сообщал ForUm, 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

13 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в производстве о завладении средствами для VAB Банка объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Нацбанка возмущено вручением подозрения Писаруку.

По данным следствия, в октябре 2014 года VAB Банк обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.

По данным НАБУ Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн

15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука.

Бывший владелец VAB Банка и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк объявлен в национальный розыск.
ForUm

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