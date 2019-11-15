также в разделеОбщество
Глава комитета нацбезопасности: Новых разведений войск до «нормандской встречи» не будет 12
Гончарук анонсировал увольнение руководства УЗ из-за «дикой коррупции» 14
На Полтавщине полицейский чиновник «слил» служебного топлива на полмиллиона 12
На Львовской ж/д майнили криптовалюту 24
Телеканалу «ZIK» вынесли предупреждение 19
Дело VAB Банка: Суд не стал арестовывать Писарука, но дал 5 дней на внесение залога 29
Сенцов получил премию имени Магнитского 14
Эксперт: Дело судей Окружного админсуда Киева политическое и не имеет перспективы 12
Облава на старателей: изъято 150 кило янтаря, ГБР проверяет причастность полиции 13
ГПУ: Муж Скороход получил гражданство Украины, обманув Госмиграцию 25
В ГПУ не исключили, что Порошенко обвинят в злоупотреблении властью 70
Эксперт: Содержание медицины и спорта за счет азартных игр противоречит международной практике 48
Рябошапка обещает скоро уволить прокурора по делу «Бурисмы» 19
Комитет ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму 55
14 ноября. Картина дня 30
ВАКС продлил арест Грымчака 22
Вышел тизер фильма «Джеря» по мотивам повести Нечуя-Левицкого 16
JIT: «Ринат» летом 2014 встречался с куратором «ДНР» в Москве 47

Райффайзен банк Аваль внесет залог за главу правления Александра Писарука, сообщает пресс-служба учреждения.

«Райффайзен Банк Аваль выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда», - говорится в сообщении.

«Александр Писарук будет и дальше работать в должности председателя правления Райффайзен Банка Аваль. Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институтах», - отмечает председатель наблюдательного совета банка Мартин Грюль.

Как сообщал ForUm, Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука. Суд обязал Писарука заплатить залог в размере 5 млн грн. Эти деньги глава правления должен внести в течение 5 дней. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги