Райффайзен банк Аваль внесет залог за главу правления Александра Писарука, сообщает пресс-служба учреждения.

«Райффайзен Банк Аваль выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда», - говорится в сообщении.

«Александр Писарук будет и дальше работать в должности председателя правления Райффайзен Банка Аваль. Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институтах», - отмечает председатель наблюдательного совета банка Мартин Грюль.

Как сообщал ForUm, Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука. Суд обязал Писарука заплатить залог в размере 5 млн грн. Эти деньги глава правления должен внести в течение 5 дней.