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В четверг, 14 ноября, около 15:00, российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.

В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке «Акация». Полностью уничтожен двухэтажный дом», - говорится в сообщении.
ForUm

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