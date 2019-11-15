В четверг, 14 ноября, около 15:00, российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.
В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке «Акация». Полностью уничтожен двухэтажный дом», - говорится в сообщении.
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