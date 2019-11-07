Россия за время аннексии Крыма переселили на полуостров более 140 тысяч своих граждан. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмида Денисова в ходе подиумной дискуссии о 5-й годовщине незаконной оккупации Крыма в Берлине.

«РФ замещает население на оккупированной территории Крыма своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину. Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 тысяч российских граждан», - сообщила омбудсмен.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек. В том числе, летом текущего года во время последней кампании было призвано не менее 3300 мужчин, что стало наибольшим количеством в одной кампании.

По словам Денисовой, 115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированным обвинениям. В частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма, а 15 человек, освобождены от отбывания наказания условно, сейчас находятся по месту жительства на территории Крымского полуострова. Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушено их право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

Омбдусмен подчеркнула, что для Российской Федерации нет международного права, международного гуманитарного права, нет решений морского трибунала. Также РФ не выполняет резолюцию ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию.