Заява КНР в ООН: Китай ніколи не постачав зброю ні Україні, ні Росії

Китай висловив занепокоєння під час засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з надходженням великої кількості зброї та боєприпасів у зону бойових дій в Україні та водночас заперечив, що сприяє неприхованій агресії РФ.

З такою заявою виступив у четвер, 31 липня, заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, передає Укрінформ.

«Криза триває, й кінця війни не видно. Велика кількість зброї та боєприпасів продовжує надходити на поле бою, що спричиняє нові жертви та пошкодження інфраструктури. Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили», - заявив китайський представник.

У цьому контексті він звернув увагу на повідомлення, що «обидві сторони розгорнули на полі бою бойових роботів». За його словами, це стає зайвим свідченням того, що війна в Україні дедалі більше перетворюється на «полігон для випробування нової зброї», а поява нових способів ведення війни може призвести до небезпечного розвитку.

Він наголосив, що Китай «з першого дня війни» виступає за мирне врегулювання спорів, без застосування зброї, а також що Пекін упродовж цього часу, мовляв, «активно працював заради миру».

Водночас, у відповідь на звинувачення США щодо постачання критично важливих технологій у Росію, які вона використовує для продовження своєї агресії, Шуан заявив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту та нібито суворо контролював експорт товарів подвійного призначення.

Він зазначив, що КНР має нормальні торговельні відносини і з Росією, і з Україною. Водночас, Шуан підкреслив, що РФ не перебуває під санкціями РБ ООН, тож Китай не порушує міжнародне право, коли розвиває з нею торгівлю.

ForUA.com нагадує, Сполучені Штати в четвер, 31 липня, прямо звинуватили Китай у сприянні військовим зусиллям Росії, яка продовжує вести агресивну війну проти України та утримує під окупацією частину її території. Зокрема, вказувалося, що Китай надав Росії значну кількість виробничих верстатів, мікроелектроніку, оптику, технології для БПЛА та крилатих ракет, а також нітроцелюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива.

Крім того, США підкреслили, що оборонна підтримка України, спрямована на захист від агресора, з одного боку, а також постачання зброї й матеріалів у Росію, яка продовжує повномасштабне вторгнення – це різні речі, які не можна ототожнювати.