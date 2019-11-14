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Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, пишет Думская.

Провокационные учения российские военные провели 10 июля этого года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от нашего города, после чего свернули в сторону Босфора.

Доклад Воронченко был посвящен наращиванию Россией своего военного присутствия в Черном море.

По словам адмирала, за пять лет, прошедших после захвата Крыма, количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи.

Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования «Калибр». Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Россияне регулярно испытывают новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп.

Напряженной остается ситуация в Азовском море. Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43% доходов.

Оккупанты меняют состав населения захваченного Крымского полуострова. Только за последний год власти РФ переселили туда до 100 тысяч человек.

В конференции, о которой идет речь, принимают участие военные и дипломаты из стран черноморского региона, а также США, Великобритании, Норвегии, Швеции. Специалисты обсуждают вопросы, связанные с агрессивной политикой России. Прибыл на заседание и министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Отметим, что Россия разместила в Крыму бомбардировщики Ту-22М3, еще в марте сообщил глава комитета российского Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Кроме того, по его словам, на полуострове были развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
ForUm

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