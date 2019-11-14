Прокурор местной прокуратуры районного центра в Запорожской области требовал деньги с местного фермера и был задержан Службой безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник искусственно обвинил агрария в якобы незаконном получении земельных участков. Прокурор угрожал фермеру привлечением к уголовной ответственности в производстве, расследованием которого занимался следователь Бердянского отдела Нацполиции.

За 10 тыс. долларов США он обещал «закрыть» вопрос и вернуть имущество, изъятое в рамках уголовного производства. Деньги чиновник предложил передать в Запорожье через посредника - своего тестя. После получения всей суммы взятки правоохранители задержали прокурора согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генпрокуратуры.