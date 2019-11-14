Задолженность по заработной плате шахтерам погашена. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривен», – написал он.
По словам президента, деньги уже находятся на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников.
«Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины», – подытожил Зеленский.
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