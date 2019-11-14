Сегодня, 14 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали проспект Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

«Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который несомненно был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице. Это переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации. Мы вместе с активистами прошли путь длиной в два года, мы проводили разъяснительную работу и просветительские мероприятия, посвященные памяти Любомира Гузара. Мы получили поддержку ученых советов Киево-Могилянской академии, университета имени Бориса Гринченко, различных религиозных общин и конфессий», - отметила одна из инициаторов соответствующего переименования, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Вклад архиепископа в развитие украинской греко-католической церкви трудно переоценить. Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу, подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ.

«Уже несколько десятков лет Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. И желание почтить его память путем переименования улицы в его честь, нашло поддержку киевлян во время общественных слушаний. К голосованию присоединились 1091 человек. Из них 85% поддержали идею. Переименование проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара поддержало и духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви», - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, который десять лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.