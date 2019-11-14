В октябре двое гражданских были убиты и 10 ранены из-за вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщает мониторинговая миссия ООН.

Отмечается, что в результате подрыва мин два человека погибли на подконтрольных Украине территориях.

На территории так называемой самопровозглашенной «ДНР» из-за артиллерийских обстрелов и минных инцидентов ранения получили восемь человек, среди них один ребенок. Еще двое были ранены на территории «ЛНР».

Отмечается, что с начала 2019 года мониторинговая миссия ООН зафиксировала 155 случаев гибели или ранений гражданских лиц: 25 погибших и 130 раненых.

«Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 г., и это самое низкое количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала военных действий на Донбассе число погибших по меньшей мере составляет 3 тыс. 345 гражданских лиц.