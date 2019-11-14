В Тернопольской области посреди кукурузного поля обнаружили мумифицированное тело неизвестного человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о находке поступило 12 ноября в 14:08 на линию «102» от диспетчера одного из сельскохозяйственных обществ района.

Дозвонившийся сообщил, что в поле между Збаражем и селом Стрыевка комбайнер, который работал на поле, обнаружил кости человека. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тело осмотрел судебный эксперт. По предварительным данным, мумифицированное тело принадлежит мужчине. Период смерти примерно два месяца. Специалисты утверждают, что влажный климат и почва ускорили разложение ткани.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего и причину смерти. По словам начальника Збаражского отделения полиции Виталия Присяжнюка, тело и кости в плохом состоянии, и установить личность тяжело, единственная надежда на результаты ДНК-экспертизы.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

