также в разделеРелигия
Священник УПЦ в Всемирный день доброты рассказал, что нужно делать, чтобы стать «профессионально добрым человеком» 14
На Волыни сторонники ПЦУ требуют перенести пост и праздновать Рождество 25 декабря 13
В Тернопольской области церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ 23
Стали известны подробности, как 27 лет назад Митрополита Онуфрия тайно вывезли из Черновцов в Москву 22
Архимандрит УПЦ рассказал случай из жизни Митрополита Онуфрия, который свидетельствует о стойкости его взглядов 31
Греческие власти хотят депортировать с Афона монахов, выступающих против Патриарха Варфоломея 29
Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаевскую лавру 17
Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ 8
В Анталии РПЦ основала православное сообщество для русскоязычных верующих 32
В Запорожье прихожане УПЦ пожертвовали 170 тыс грн на аппарат для лечения детей 17
Патриарх Кирилл считает, что верующих УПЦ сплотил авторитет Митрополита Онуфрия 73
Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря 20
Предстоятель УПЦ рассказал, где найти примеры надёжных семейных отношений 34
Греческий священник считает, что Епифания нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви 13
В Греции православные написали открытое письмо архиереям, выступив против признания ПЦУ 27
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины 8
Главу Элладской Церкви призвали представить канонические обоснования признания ПЦУ 42
В Черниговской области ограбили и осквернили храм УПЦ 23

Память последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского пришли почтить митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, городской голова Юрий Вилкул, духовенство и жители города.

Фото: 1kr.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Первый Криворожский, 13 ноября в день памяти святого праведного Петра Калнышевского к его памятнику собрались священнослужители УПЦ, криворожане, представители городских властей во главе с мэром города.

Памятник святому запорожскому атаману открыли 27 мая 2018 года.

Святого Петра Калнышевского считают основателем Кривого Рога.

Петр Калнышевский написал письмо императрице Екатерине II с просьбой учредить почтовую станцию Кривой Рог.

С даты, которой был подписан документ - 8 мая 1775 года, город ведет свое летоисчисление.

***Петр Калнышевский канонизирован в лике местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ в чине праведных.

Священным Синодом УПЦ решение о канонизации Петра Калнышевского было принято 23 декабря 2014 года

День памяти установлен 13 ноября, в день его преставления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги