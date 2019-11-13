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В Черновцах верующие Украинской Православной Церкви в 1992 году более 70 дней не отпускали Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, на то время - епископа Черновицкого и Буковинского – на другую епископскую кафедру, в Ивано-Франковск, поэтому на Архиерейский Собор в Москву его вывезли тайно.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказали митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Весть уже распространилась о его переводе, люди уже стали не соглашаться с решением тогдашнего Экзарха. Блаженнейший позвонил Филарету (Денисенко, тогда – Предстоятелю УПЦ, - ред), чтобы он разрешил и благословил уехать не прощаясь, чтобы это вызывало меньше страстей и эмоций. Филарет запретил, сказал: «Вы попрощаетесь в воскресенье, и пусть Вам люди скажут в лицо все, что о Вас думают. Вы поедите на Галичину, и там вы услышите, как принимают тех, кто не живет нашими идеями». Блаженнейший за послушание в воскресенье отслужил Литургию, вышел на кафедру, чтобы попрощаться с людьми, сказал проповедь и начал прощаться. Начался шум в церкви, ничего не оставалось делать, как заканчивать богослужение. Когда Блаженнейший вышел к машине, то люди окружили ее, и пришлось до епархии идти пешком. Все подходили, плакали, просили, чтобы Блаженнейший не уходил. Но Блаженнейший говорит: «Я монах, я не могу иначе»»», - вспоминает владыка Мелетий.

Митрополит Сергий отметил, что тогда проявилась сила народа и любовь к Блаженнейшему.

«Это было что-то новое, именно такое проявление доброго, но такого твердого стояния за чистоту веры. Его полностью изолировали, круглосуточное дежурство, в котором он должен участвовать даже ночью, молитвенно. Люди постоянно молились, даже дети приходили, молились, чтобы владыка остался с ними. Это фрагмент тех событий, в которых начала проявляться сила простого народа», - поделился владыка Сергий.

Митрополит Мелетий рассказал, что «больше чем 70 дней Блаженнейший жил у себя в покоях, там молился и пребывал все время. Единственный, кому разрешали входить и выходить – это мне. Я был таким «связистом», это было сложно. Сложно было, потому что новая власть тоже, как сегодня, пыталась вмешиваться, пыталась как-то сломать ситуацию, вмешаться, но у них ничего не получалось, потому что была воля народа. Перед Архиерейским Собором в Москве как-то тайно удалось нам вывезти Блаженнейшего, люди даже не знали, что Блаженнейший покинул дом».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий сообщил, как ему тогда удалось покинуть епархию и отправиться на Собор РПЦ.

«Купили тихонько билет на самолет. Утром я лег в машину родного брата, чтобы никто меня не видел. Он выехал из епархии. Люди пропустили его, а я лежал на полу в машине и так поехал на Собор», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Владыка Мелетий отметил, что когда Блаженнейший «вернулся, то с пением «Христос Воскресе», хоть еще не наступила Пасха, люди с радостью в аэропорту встретили Блаженнейшего, и все стало на свои места».

***22 января 1992 года Митрополит Онуфрий, тогда епископ, отказался подписать обращение архиерейского совещания Украинской Православной Церкви к  Патриарху Алексию II о предоставлении автокефалии. 23 января митрополит Филаретом (Денисенко, впоследствии анафематствован) переведен на Ивано-Франковскую кафедру.

7 апреля 1992 года восстановлен на Черновицкой кафедре.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.
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