Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий отказался служить в Греции в 90-х годах, и объяснил свою позицию.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ru, об этом рассказал настоятель киевского храма в честь святых апостолов Петра и Павла архимандрит Алипий (Светличный).

«Эта история произошла в середине 1990-х годов, во время паломнической поездки по святыням Средиземноморья, когда Митрополит Онуфрий (тогда ещё архиепископ Черновицкий и Буковинский) был руководителем паломнической группы. Вместе с ним тогда путешествовало еще три архиерея.

В Фессалоники наше судно с 500 паломниками должно было зайти рано утром. Входили в важный для города день – праздновали по новому стилю память святителя Григория (Паламы). Руководству рейса удалось договориться с Фессалоникийской митрополией о возможности сослужить всему путешествующему духовенству вместе с местными иереями и митрополитами.Для всех нас это было очень радостное известие. Священники носились по судну в поисках утюгов, чтобы погладить свои облачения. Активно вычитывали правила ко Святому Причащению. Исповедовались у духовников», - вспоминает архимандрит.

Отец Алипий рассказал, что архиереи УПЦ отказались совершать богослужение.

«Владыка Онуфрий, епископы Сергий, Феодор и Алипий во всей этой суматохе вели себя подозрительно отстраненно. Я решил выяснить, что происходит. И узнал от архиепископа Онуфрия, что служить они... не собираются. Это меня поразило. Но еще более я был удивлен тем, что владыки единогласно не захотели служить по той причине, что служба будет совершаться по новому календарю!

Владыка Онуфрий, глядя на морские волны, спокойно и ласково объяснил мне, что он и его собратья-архипастыри рады поклониться всем святыням, но в Церкви надо держаться всего свято и незазорно», - поделился архимандрит.

Он рассказал, что тогда возразил Блаженнейшему: «Но ведь календарь – это такая мелочь! Главное – что православная литургия, что единым духом, единым сердцем!».

Блаженнейший тогда не запрещал совершать богослужение священника.

«Отец Алипий, мы никого не отговариваем от службы. Служите, кто хочет. Но мы не будем. Потому что считаем, что Церковь не должна меняться и ничего у себя менять. Иначе она не будет связана с вечностью. Если в ней что-то кардинально меняется, значит, это первый признак, что она отходит от Истины», - процитировал архимандрит Митрополита Онуфрия.

Отец Алипий отметил, что «в Церкви за тысячелетия произошло много изменений, владыка все так же спокойно, не отрывая взгляда от горизонта, сказал, что если что и менялось в жизни Церкви, то в веках это было малозаметным и естественным, а не происходило сознательно, в угоду миру».

Священник рассказал, что Блаженнейший сказал, что нельзя отступать от традиций.

«Переход на новый стиль календаря кажется легким отступлением от традиции. Но он говорит о том, что пошедшие на это люди не остановятся. Придет время (дай, Боже, нам этого не увидеть!), когда они так же легко отступят от Церкви ради внешнего мира...», - процитировал архимандрит Предстоятеля УПЦ.

Священник отметил, что тогда Митрополит Онуфрий оказался прав.

«Я вспоминаю этот эпизод и всё так же отчётливо вижу нашего авву Онуфрия на палубе теплохода – светлого, доброго и непоколебимого, а вокруг – колеблющееся море. Так и хочется добавить: море страстей. Увы, похоже, что некоторые иерархи греческих Церквей поспешили сойти с корабля вечности раньше…

Печально, но владыка Онуфрий оказался прав», - подытожил отец Алипий.