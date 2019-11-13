Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3000 домов, относящихся к так называемому «устаревшему жилому фонду», сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодными для проживания или аварийными является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые «хрущевки», срок эксплуатации которых однозначно истек», - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.