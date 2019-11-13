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Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил ВВС.

Он пояснил, что сам присутствовал на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где обсуждался вопрос встречи.

«Президент (Зеленский) сказал, что он говорит и с Меркель, и Макроном, что «безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места». О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу - такого разговора не было», - сказал министр.

По его утверждению, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

«Если нужна помощь - я готов помочь. Ответ Зеленского был: «Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться», - пояснил Пристайко.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения это сложнее, чем Минск – «надо еще 5 часов лететь».

«Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас - Нур-Султан, - ред). Скорее всего или в Берлине, или в Париже», - сказал министр.

Напомним, 12 ноября Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане. «Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов», - сказал он на политическом форуме «Астана клуб». По его словам, согласие Зеленского на встречу он уже получил и сообщил об этом президенту России.
ForUm

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